Проездной дороги во Владивостоке на Станюковича не будет

В администрации Владивостока подписано постановление об отмене публичного сервитута на земельные участки в районе домов № 54г, 56, 50а на Станюковича. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru

В постановлении учтено мнение жителей по поручению ио главы Владивостока Сергея Шерстюка, сообщили в пресс-службе городской администрации. Горожане выступили против проезда по своим дворам и обратились в надзорные органы.

Ранее было объявлено, что дворовую дорогу сделают проездной для разгрузки Эгершельда, задыхающегося в пробках. Однако новую дорогу намеревались провести вдоль жилых домов, детского сада и пустить по территории МГУ им. Невельского. Местные жители выступили против подписания документа и обратились в прокуратуру, администрацию города, Думу и Законодательное собрание Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]