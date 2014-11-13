Нелегальный цех по переработке трепанга обнаружили пограничники в Приморье

Пограничники пресекли работу нелегального цеха на юге Приморья, где перерабатывали трепанг, рыночная стоимость изъятого превышает 3 млн рублей.

Пресс-группа погрануправления ФСБ по Приморскому краю сообщает, что нелегальных цех располагался на территории частного дома в поселке Славянка. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

В хозяйственной постройке, состоящей из нескольких комнат, было налажено производство по варке, сушке и расфасовке трепанга. В морозильных камерах пограничники обнаружили 78 пластиковых литровых банок настойки трепанга на меду. Еще 50 кг сушеного трепанга браконьеры хранили в многочисленных мешках с овсом.

«Рыночная стоимость изъятых водных биоресурсов составляет 3 млн 250 тыс. рублей», - отмечается в сообщении.

В отношении 55-летнего владельца дома возбуждено дело по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований рыболовства).

Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]