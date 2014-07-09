Владивосток станет одной из площадок проведения фестиваля Индии в России
Владивосток вошел в число городов, где пройдут мероприятия фестиваля Индии в России. Ближе познакомиться с индийской культурой жители и гости Приморья смогут в декабре 2018 года и марте 2019 года.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, фестиваль Индии в России организован Посольством Индии в РФ, культурным центром имени Джавахарлала Неру и департаментом культуры Правительства Индии. Основная цель мероприятия – развитие дружеских связей и расширение культурного взаимодействия между странами.
Открытие фестиваля состоялось 6 сентября этого года в Москве. До конца марта следующего года выставки, музыкальные и танцевальные концерты пройдут в 22 городах страны, в том числе во Владивостоке.
Как сообщили в департаменте международного сотрудничества Приморья, 14 декабря запланирован концерт инструментальной музыки, а 22 марта – концерт индийской классической музыки на струнном ударном инструменте сантур.
«В декабре перед приморцами выступит известная индийская скрипачка Калаймамани Вани Кала Су дхакара М. Нармадха, на счету которой более 10 тысяч концертов по всему миру, а в марте свое творчество жителям и гостям края представит Бипул Кумар Рай – один из лучших исполнителей-сантуристов в Индии», – сообщили в ведомстве.
Все мероприятия пройдут в краевой филармонии по адресу: Владивосток, Светланская, 15. Вход свободный.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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