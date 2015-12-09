Продавца ёлок во Владивостоке привлекли к административной ответственности

Сотрудники административно-территориального управления Ленинского района привлекли к ответственности первого продавца ёлок, который осуществляет свою торговлю незаконно, без имеющихся на то разрешительных документов. Теперь предпринимателю предстоит заплатить штрафы. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

На сегодняшний день в краевом центре определен 31 адресный ориентир, где возможна торговля новогодними ёлками. На 16 точках торговля стартует с 12 декабря, а 17 декабря будут дан старт продаж ещё по 15 другим адресам. Раньше этого реализация главного атрибута Нового года – ёлки – незаконна.

Специалисты административно-территориальных управлений районов города напоминают, что граждане, ставшие свидетелями правонарушений, в том числе и незаконной торговли, могут сообщать об этом в мэрии. По поступающей информации проводятся проверки, а нарушителей штрафуют. Направить сообщение можно через интернет-приёмную на официальном сайте городской администрации www.vlc.ru.

Напомним, что согласно краевому закону № 44-КЗ «Об административных правонарушениях» штраф за незаконную торговлю для граждан обойдётся до 1500 тысяч рублей, для должностных лиц – до пяти, а для юридических - до 50 тысяч рублей. Также придётся заплатить и за размещение нестационарных объектов, используемых для реализации незаконной торговой деятельности. Штрафы за это гражданам обойдутся до 3 тысяч рублей, должностным лицам - до 10, а юридическим - до 50 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]