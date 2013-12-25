В Уссурийске суд рассмотрит дело о мошенничестве в сфере кредитования
Уссурийской городской прокуратурой утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя края, который обвиняется в совершении мошенничество в сфере кредитования. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
По версии органа предварительного следствия, преступление совершено безработным, не имеющим постоянного источника дохода. Придя в магазин, специализирующийся на продаже техники, фигурант решил приобрести товар общей стоимостью свыше 90 тыс. рублей путем оформления кредита на него.
При получении кредита мужчина указал заведомо ложные сведения о себе (в том числе о месте работы и источнике дохода). Введенные в заблуждение сотрудники банка одобрили выдачу кредита, обязательства по которому заемщик исполнять не намеревался, в дальнейшем денежные средства не выплачивал. Приобретенной на полученный кредит техникой он распорядился по собственному усмотрению.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Следует отметить, что с развитием экономических отношений, модернизацией банковского сектора и предоставлением новых видов услуг появились новые схемы, способы хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество.
Совершение таких преступлений потребовало провести дифференциацию различных видов мошенничества. Учитывая, что данные статистики и проведенный мониторинг свидетельствовали о распространенности мошенничества в сфере кредитования, Уголовный кодекс РФ в 2012 году был дополнен новой статьей 159.1 УК РФ, предусматривающий наказание за хищение денежных средств заёмщиком путем предоставления банку заведомо ложных или недостоверных сведений.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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