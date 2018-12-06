Александр Щербаков: "Свет в Покровском парке будет"
"Вести: Приморье. Интервью" с Александром Щербаковым, депутатом Законодательного Собрания Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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