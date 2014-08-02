Житель Владивостока придумал хитроумную схему воровства "красивых" телефонных номеров

Житель Владивостока, попал под суд за несанкционированный доступ к персональным данным абонента оператора сотовой связи. Обвиняемый как раз был сотрудником этого оператора, следовательно, имел под рукой все необходимое для доступа к данным абонентов.

Согласно материалам дела, переданного во Фрунзенский суд Владивостока, на преступление сотрудника сотового оператора толкнуло желание заполучить так называемый «красивый» номер, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт прокуратуры Приморья.

Используя специальную служебную программу, злоумышленник изменил в личной карте абонента уникальный серийный номер SIM-карты. Таким образом, от сети оказались отключены три действующие карты с «красивым» номером. О правонарушении стало известно в ходе служебной проверки, которую осуществляла служба безопасности компании.

В настоящее время соответствующее уголовное дело рассматривает Фрунзенский суд Владивостока.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]