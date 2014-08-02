Новости Общество Происшествия

QR Код этой страницы
Вчера, 22:34
  0

Житель Владивостока придумал хитроумную схему воровства "красивых" телефонных номеров

Житель Владивостока придумал хитроумную схему воровства

Житель Владивостока, попал под суд за несанкционированный доступ к персональным данным абонента оператора сотовой связи. Обвиняемый как раз был сотрудником этого оператора, следовательно, имел под рукой все необходимое для доступа к данным абонентов.

Согласно материалам дела, переданного во Фрунзенский суд Владивостока, на преступление сотрудника сотового оператора толкнуло желание заполучить так называемый «красивый» номер, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт прокуратуры Приморья.

Используя специальную служебную программу, злоумышленник изменил в личной карте абонента уникальный серийный номер SIM-карты. Таким образом, от сети оказались отключены три действующие карты с «красивым» номером. О правонарушении стало известно в ходе служебной проверки, которую осуществляла служба безопасности компании.

В настоящее время соответствующее уголовное дело рассматривает Фрунзенский суд Владивостока.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря