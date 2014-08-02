Житель Владивостока придумал хитроумную схему воровства "красивых" телефонных номеров
Житель Владивостока, попал под суд за несанкционированный доступ к персональным данным абонента оператора сотовой связи. Обвиняемый как раз был сотрудником этого оператора, следовательно, имел под рукой все необходимое для доступа к данным абонентов.
Согласно материалам дела, переданного во Фрунзенский суд Владивостока, на преступление сотрудника сотового оператора толкнуло желание заполучить так называемый «красивый» номер, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт прокуратуры Приморья.
Используя специальную служебную программу, злоумышленник изменил в личной карте абонента уникальный серийный номер SIM-карты. Таким образом, от сети оказались отключены три действующие карты с «красивым» номером. О правонарушении стало известно в ходе служебной проверки, которую осуществляла служба безопасности компании.
В настоящее время соответствующее уголовное дело рассматривает Фрунзенский суд Владивостока.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
25.05.2017 В Приморье перед судом предстанет «хакер»
-
14.10.2016 В Приморье отменили сотовый "коммунизм"
-
04.09.2016 В Приморье включен аварийный межсетевой роуминг
-
27.07.2016 Во Владивостоке "истории" телефонных звонков клиентов продавали за 10 тысяч рублей
-
30.03.2016 В Приморье участились случаи мошенничества с использованием мобильных средств связи
-
02.08.2014 Вызвать службу спасения в Приморье можно будет даже без сим-карты в телефоне
Добавить комментарий