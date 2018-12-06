Эсминец военно-морских сил США демонстративно прошёл в вблизи залива Петра Великого. Об этом стало известно сегодня от американского телеканала СNN, со ссылкой на пресс-службу ВМС штатов. Нарушен ли международный договор, и зачем американцы демонстрируют свой флаг у берегов России?

Новость о корабле США вблизи залива Петра Великого опубликовал известный американский телеканал. Ракетный эсминец «McCampbell», вооруженный крылатыми «Томагавками», прошел в акватории недалеко от берегов Приморья. Пресс-секретарь Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр заявила: это было сделано, чтобы бросить вызов «чрезмерным морским претензиям России»:

«Эти операции демонстрируют, что Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где это разрешено международным правом».

За этим действием пристально следили российские военные и погранслужбы. Представители Тихоокеанского флота заявили, эсминец США прошел в нейтральных водах и не зашел во внутренние воды России. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, может считаться внутренними водами, если ширина входа в него не превышает 24 мили. Ширина залива Петра Великого — около 103 — намного больше. Но даже при таких обстоятельствах в середине прошлого века правительству СССР удалось закрепить эту акваторию за собой. К ним прибавились еще 12 территориальных миль по международному праву. С решением согласился весь мир, кроме двух стран.

Вячеслав Гаврилов, заведующий кафедрой международного публичного и частного права ДВФУ, профессор, д.ю.н.: «Вплоть до последнего времени только США и Япония официально не признавали статус залива Петра Великого историческими водами. Но при этом ничего не говорили против. Но как только произошел инцидент в Крыму, сразу же американцы вспомнили, что у них было давно несогласие, и решили это несогласие активизировать. Подчеркнули, что мы теперь будем демонстрировать наше несогласие с вашими границами и здесь».

По мнению различных экспертов, заходить в территориальные воды России США не станут. Их цель — демонстрация и провокация. Мировая общественность помнит подобный инцидент в отношении КНР. В октябре этого года вооруженные американские корабли курсировали в непосредственной близости от китайских границ.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]