Четверть выдаваемых в России электронных виз остаются неиспользованными

Четверть выдаваемых в настоящее время электронных виз с упрощенным порядком въезда в РФ через специальные пункты пропуска остаются неиспользованными, что создает нагрузку на структуры, отвечающие за их выдачу. Об этом сказал в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

«Как показал наш опыт, значительное количество электронных виз остаются неиспользованными. По некоторым данным, до 25%», - сказал Косачев на круглом столе, посвященном вопросам применения электронных виз для иностранных граждан, прибывающих в РФ.

Он подчеркнул, что практика, когда граждане «бродят по интернету», создают заявки на получение виз, а в итоге ими не пользуются, приводят к росту нагрузки на погранслужбу, МИД и другие структуры. При принятии решений об увеличении числа пунктов пропуска с упрощенным порядком въезда, по словам сенатора, необходимо это учитывать, консульские службы должны быть готовы.

Косачев напомнил, что упрощенный порядок въезда по электронным визам действует с августа 2017 года на территории свободного порта Владивосток. С 1 января этого года он распространен на ряд железнодорожных и морских пунктов пропуска Приморского края, с 1 сентября 2018 года - в пяти международных аэропортах Дальневосточного федерального округа, а с 1 июля 2019 года аналогичный механизм начнет применяться и в Калининградской области.

«Электронную визу сегодня могут получить граждане только 18 государств, в том числе таких активных «поставщиков» туристов в Россию, как Китай и Япония. На граждан этих двух государств приходится более 90% выданных электронных виз», - сообщил глава международного комитета, добавив, что на третьем месте находится Индия, «но там цифра значительно ниже».

Не только туризм, но и деловые поездки

По его мнению, требует осмысления то обстоятельство, что большая часть выдаваемых электронных виз приходится на туристические поездки. «Само по себе это хорошо, можно только приветствовать. Но одновременно нужно создавать стимулы для роста поездок по электронным визам и с деловыми целями с тем, чтобы этим каналом пользовалось как можно больше интересующихся Россией представителей деловых кругов зарубежных стран», - подчеркнул Косачев.

Также он сообщил о заинтересованности ряда субъектов РФ и представителей туристической отрасли в распространении этой практики на большее число пунктов пропуска через государственную границу РФ, а также в расширении перечня иностранных государств, граждане которых могли бы получать электронные визы.

Необходимо откорректировать законодательство

В свою очередь, по словам первого зампреда комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Людмилы Боковой, несмотря на то, что законодательство, связанное с выдачей электронных виз, развивается, на сегодняшний день еще не все вопросы урегулированы.

В частности, отмечает она, множество затруднений вызывает норма о том, что выезд из России иностранные граждане осуществляют исключительно через пункты пропуска того субъекта РФ, через который они въезжали в страну.

«Это сужает перспективы развития туристической отрасли. Понятно что приехать в один субъект и посмотреть два-три туристических объекта, наверное, не совсем правильно. Мы развиваем кластерную модель. Можно выехать в соседний субъект и посмотреть там туристические объекты, а если будет единый документ, позволяющий это сделать, то это будет интересно и востребовано для туристической отрасли», - подчеркнула Бокова.

Она также не исключила, что необходимо будет подумать и обсудить возможность увеличения сроков рассмотрения документов на электронную визу для отдельных государств. Сенатор пояснила, что это связано с вопросами национальной безопасности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]