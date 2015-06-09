Во Владивостоке заблокированы сайты, продававшие поддельные полиса ОСАГО и водительские права
Прокуратура Первореченского района г. Владивостока выявила два интернет-сайта, на которых размещена информация о продаже бланков полисов ОСАГО.
Кроме этого, на страницах ресурсов содержались объявления о продаже бланков КАСКО, водительских удостоверений, предлагались услуги покупки (выкупа) бланков ОСАГО страховых компаний, лишенных лицензии.
«Информация, размещённая на указанных сайтах, способствует совершению преступлений, нарушает публичные интересы Российской Федерации и права неопределенного круга лиц. В частности, приобретение водительского удостоверения без прохождения соответствующего обучения и сдачи экзаменов является грубым нарушением прав других участников на безопасное дорожное движение», - сообщили в прокуратуре.
Более того, незаконные приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права, а также подделка удостоверения или иного официального документа в целях его использования либо сбыт такого документа являются уголовно-наказуемыми деяниями.
Представители прокуратуры обратились в суд с административными исковыми заявлениями о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме.
В настоящее время ресурсы заблокированы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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