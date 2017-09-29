Водитель такси, грубо нарушивший ПДД в Уссурийске, привлечен к ответственности
Госавтоинспекция города Уссурийска провела проверку размещенного в СМИ и социальных сетях видеоматериала, на котором запечатлен момент нарушения Правил дорожного движения водителем такси. Видеозапись приобщена к материалам административного расследования.
Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску, водитель автомашины "Тойота Аква", двигаясь по улице Октябрьской, при обгоне на пешеходном переходе выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в нарушение ПДД.
В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность правонарушителя. Им оказался 42-летний местный житель. В оправдание своего нарушения мужчина пояснил, что торопился отвезти супругу в больницу. К административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2018 году мужчину не привлекали.
В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения). По результатам рассмотрения материалов на комиссии по делам об административных правонарушениях нарушителю вынесено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.
Полиция благодарит очевидца происшествия, запечатлевшего грубое нарушение Правил дорожного движения, за активную гражданскую позицию.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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