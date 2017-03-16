Палубные вертолеты впервые отработали посадку на новейший корвет "Громкий"

В ходе продолжающихся испытаний в Японском море новейший корвет проекта 20380 "Громкий" впервые принял на борт палубные вертолеты морской авиации. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на flotprom.ru.

В заливе Петра Великого два экипажа вертолетов Ка-27ПЛ во взаимодействии с корабельной авиационной группой отработали посадки и взлеты с палубы корвета на стопе и на ходу. Летчики выполнили около 30 взлетов и посадок на палубу "Громкого" в разное время суток.

"Громкий" – второй корвет проекта 20380 в "амурской" серии, предназначенной для Тихоокеанского флота. Первый корабль – "Совершенный" – в июле 2017 года передали ВМФ.

Построенный на Амурском судостроительном заводе, "Громкий" в конце августа 2018 года доставили во Владивосток на достроечную базу. Заводские ходовые испытания начались в конце октября. В середине ноября корабль впервые провел артиллерийские стрельбы, 26 ноября запустил противокорабельную ракету "Уран", а еще через несколько дней подвергся воздушной атаке с разных направлений.

Для обеспечения испытаний корвета привлечены десять кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации ТОФ.

Планируется, что до конца 2018 года "Громкий" войдет в состав сил Тихоокеанского флота.

Справка:

Длина корвета проекта 20380 – более 100 метров, водоизмещение – 2220 тонн. Дальность плавания – 4000 миль. Вооружение – противокорабельный ракетный комплекс "Уран" и ЗРК "Редут", торпеды, крупнокалиберные пулеметы и гранатометные установки. На корме находится вертолетная площадка с ангаром для базирования вертолета Ка-27 в противолодочном варианте.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]