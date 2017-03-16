Палубные вертолеты впервые отработали посадку на новейший корвет "Громкий"
В ходе продолжающихся испытаний в Японском море новейший корвет проекта 20380 "Громкий" впервые принял на борт палубные вертолеты морской авиации. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на flotprom.ru.
В заливе Петра Великого два экипажа вертолетов Ка-27ПЛ во взаимодействии с корабельной авиационной группой отработали посадки и взлеты с палубы корвета на стопе и на ходу. Летчики выполнили около 30 взлетов и посадок на палубу "Громкого" в разное время суток.
"Громкий" – второй корвет проекта 20380 в "амурской" серии, предназначенной для Тихоокеанского флота. Первый корабль – "Совершенный" – в июле 2017 года передали ВМФ.
Построенный на Амурском судостроительном заводе, "Громкий" в конце августа 2018 года доставили во Владивосток на достроечную базу. Заводские ходовые испытания начались в конце октября. В середине ноября корабль впервые провел артиллерийские стрельбы, 26 ноября запустил противокорабельную ракету "Уран", а еще через несколько дней подвергся воздушной атаке с разных направлений.
Для обеспечения испытаний корвета привлечены десять кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации ТОФ.
Планируется, что до конца 2018 года "Громкий" войдет в состав сил Тихоокеанского флота.
Справка:
Длина корвета проекта 20380 – более 100 метров, водоизмещение – 2220 тонн. Дальность плавания – 4000 миль. Вооружение – противокорабельный ракетный комплекс "Уран" и ЗРК "Редут", торпеды, крупнокалиберные пулеметы и гранатометные установки. На корме находится вертолетная площадка с ангаром для базирования вертолета Ка-27 в противолодочном варианте.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
06.11.2018 Корвет "Громкий" вышел в Японское море для продолжения ходовых испытаний
-
28.10.2018 Испытания новейшего корвета ВМФ России начались под Владивостком (видео)
-
26.11.2018 Новейший корвет «Громкий» впервые выполнил стрельбу крылатой ракетой «Уран» по морской цели
-
16.03.2017 Корвет «Совершенный» выполнил первые артиллерийские стрельбы
-
07.02.2018 ТОФ ожидает корвет проекта 20380 «Громкий»
-
17.01.2018 В Приморье вертолеты морской авиации ТОФ отработали взлеты и посадки на корабль
Добавить комментарий