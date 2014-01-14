Прокуратура добилась выплаты зарплаты в 15 приморских организациях
Приморская прокуратура в 2018 году добилась погашения задолженность по заработной плате на общую сумму свыше 372 млн рублей. Об этом соображениям «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По состоянию на 1 ноября 2018 совокупный размер задолженности по заработной плате в Приморском крае приходится на 25 организаций, 19 из которых находятся в различных стадиях несостоятельности (банкротства).
Всего надзорным ведомством выявлено свыше 8,5 тыс. нарушений в сфере оплаты труда, в целях устранения которых принято более 7 тыс. актов реагирования, в т.ч. в следственные органы направлено 17 материалов проверок, по итогам рассмотрения которых уже возбуждено 14 уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы.
В полном объеме погашена задолженность по заработной плате перед работниками 15 организаций.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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