Прокуратура добилась выплаты зарплаты в 15 приморских организациях

Приморская прокуратура в 2018 году добилась погашения задолженность по заработной плате на общую сумму свыше 372 млн рублей. Об этом соображениям «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По состоянию на 1 ноября 2018 совокупный размер задолженности по заработной плате в Приморском крае приходится на 25 организаций, 19 из которых находятся в различных стадиях несостоятельности (банкротства).

Всего надзорным ведомством выявлено свыше 8,5 тыс. нарушений в сфере оплаты труда, в целях устранения которых принято более 7 тыс. актов реагирования, в т.ч. в следственные органы направлено 17 материалов проверок, по итогам рассмотрения которых уже возбуждено 14 уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы.

В полном объеме погашена задолженность по заработной плате перед работниками 15 организаций.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]