В Приморье задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Большекаменский» поступило сообщение 61-летней местной жительницы об ограблении.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД "Большекаменский", ночью потерпевшая возвращалась домой. Когда женщина заходила домой, злоумышленник, следовавший за ней, проник в квартиру и, причинив телесные повреждения, похитил денежные средства в сумме 180 тысяч рублей и ювелирные украшения. Общий ущерб потерпевшая оценила в 257 тысяч рублей. Женщина незамедлительно обратилась в полицию.
Cотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. В отделе полиции 32-летний местный житель дал признательные показания.
Похищенное изъято и возвращено владелице.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы до семи лет.
Злоумышленник заключен под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
24.10.2015 18-летняя девушка украла ювелирные изделия у своей 37-летней подруги
-
18.10.2015 В Спасском районе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении кражи
-
28.07.2015 Сотрудники полиции задержали жителя Уссурийска, подозреваемого в краже телят
-
29.01.2014 В Уссурийске полицейские задержали подозреваемого в совершении квартирной кражи
-
16.01.2014 В Спасске-Дальнем полицейские задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения
-
09.01.2014 В Спасске-Дальнем полицейские задержали подозреваемого в совершении квартирной кражи
Добавить комментарий