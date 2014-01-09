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В Приморье задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки

В Приморье задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки

Фото: pixabay

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Большекаменский» поступило сообщение 61-летней местной жительницы об ограблении.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД "Большекаменский", ночью потерпевшая возвращалась домой. Когда женщина заходила домой, злоумышленник, следовавший за ней,  проник в квартиру и, причинив телесные повреждения, похитил денежные средства в сумме 180 тысяч рублей и ювелирные украшения. Общий ущерб потерпевшая оценила в 257 тысяч рублей. Женщина незамедлительно обратилась в полицию.

Cотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого.  В отделе полиции 32-летний местный житель дал признательные показания.

Похищенное изъято и возвращено владелице.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы до семи лет.

Злоумышленник заключен под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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