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Приморские пожарные спасли из огня женщину с ребенком

Приморские пожарные спасли из огня женщину с ребенком

Возгорание произошло днем 5 декабря в Дальнегорске, в подъезде жилого дома, расположенного на улице Осипенко.

По вызову на место происшествия прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению. В связи с сильным задымлением было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. В ходе разведки огнеборцы установили, что в подъезде под лестницей горит мусор, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу приморского МЧС.

На момент возгорания на лестничной клетке находились женщина с ребёнком, которых пожарные при помощи спасустройств вывели на свежий воздух. Медицинская помощь спасённым не понадобилась.

Около часа дня возгорание было полностью ликвидировано. Общая площадь распространения составила 4 кв. м. Пожар тушили 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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