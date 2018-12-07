Программа "КоррупциЯпротив": Как в Приморье реализуется краевая программа противодействия коррупции
Коррупция — это проблема всемирного масштаба. Поэтому каждое государство должно прикладывать максимум усилий, чтобы искоренить это зло. В нашей стране разработан целый комплекс программ, которые регулируют борьбу с коррупцией как на всероссийском, так и на региональном уровне. О том, как реализуется краевая программа противодействия коррупции - в этом выпуске программы Сергея Станчика "КоррупциЯпротив".
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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