Программа "КоррупциЯпротив": Как в Приморье реализуется краевая программа противодействия коррупции

Коррупция — это проблема всемирного масштаба. Поэтому каждое государство должно прикладывать максимум усилий, чтобы искоренить это зло. В нашей стране разработан целый комплекс программ, которые регулируют борьбу с коррупцией как на всероссийском, так и на региональном уровне. О том, как реализуется краевая программа противодействия коррупции - в этом выпуске программы Сергея Станчика "КоррупциЯпротив".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]