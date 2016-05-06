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Прогноз погоды для рыбаков-любителей на 8-10 декабря

Прогноз погоды для рыбаков-любителей на 8-10 декабря

Прогноз погоды для рыбаков-любителей на 8 – 10 декабря:

Уссурийский залив - без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха ночью -14…-19 °С, днём -10…-15 °С. Атмосферное давление будет расти.

Амурский залив - без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха ночью -14…-19 °С, днём -10…-15 °С. Атмосферное давление будет расти.

Залив Посьета - без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха ночью -14…-19 °С, днём -10…-15 °С. Атмосферное давление будет расти.

Ориентировочный прогноз на 9 – 10 декабря:

Без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -14…-19 °С, днём -6…-11 °С.

Прогноз погоды для рыбаков-любителей на 8-10 декабря

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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