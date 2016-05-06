Прогноз погоды для рыбаков-любителей на 8-10 декабря
Прогноз погоды для рыбаков-любителей на 8 – 10 декабря:
Уссурийский залив - без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха ночью -14…-19 °С, днём -10…-15 °С. Атмосферное давление будет расти.
Амурский залив - без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха ночью -14…-19 °С, днём -10…-15 °С. Атмосферное давление будет расти.
Залив Посьета - без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха ночью -14…-19 °С, днём -10…-15 °С. Атмосферное давление будет расти.
Ориентировочный прогноз на 9 – 10 декабря:
Без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -14…-19 °С, днём -6…-11 °С.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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