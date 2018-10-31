Приморские следователи хотят передать белух и косаток из бухты Средняя в российские дельфинарии

Следователь, который ведет дело «китовой тюрьмы» в Приморском крае, отправил несколько писем в российские дельфинарии с просьбой сообщить о возможности передачи животных на ответственное хранение на период расследования уголовного дела. Вторым вопросом уточняется, сколько животных необходимо учреждению в случае невозможности возвращения их в естественную среду. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Собственники косаток и белух, которые до сих пор содержатся в бухте Средней, начали отказываться от содержания животных, обосновывая это невозможностью их дальнейшей продажи. По информации VL.ru, следователи хотели распределить животных в пределах Приморья − на территории ТИНРО-Центра и Приморского океанариума, но те отказались, ссылаясь на недостаток мощностей и специалистов.

В связи с этим следователь, ведущая уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов, запросила как минимум у одного российского дельфинария, «Небуг» в Туапсе, сведения о возможности передать им животных на ответственное хранение.

«Учитывая поступающие отказы от собственников от дальнейшего содержания животных в виду запрета их дальнейшей продажи, решается вопрос о возвращении животных в естественную среду обитания. Учитывая изложенное, <...> прошу сообщить:

1. О возможности транспортировки и передачи вашему учреждению на ответственное хранение животных на период расследования уголовного дела;

2. Необходимы ли вашему учреждению белухи либо косатки, если да, то в каком количестве, с целью их реализации в случае невозможности возвращения в естественную среду».

Предположительно, письма с таким текстом были разосланы еще в несколько российских дельфинариев 6 декабря. Срок ответа − 8 декабря.

Биологи полагают, что распределение китов подобным образом навсегда исключит их возможность возвращения в естественную среду обитания. Транспортировать за свой счет обратно на Дальний Восток для того, чтобы отпустить их, никто не будет. Специалисты в срочном порядке пытаются получить участок глубоководной акватории, чтобы оставить косаток и белух в Приморье − для этого есть силы, средства и специалисты. Нужна только вода.

«Мы согласны заниматься животными, – говорит директор реабилитационного центра "Тюлень" и член Совета по морским млекопитающим Лора Белоиван. – У нас есть для этого специалисты и эксперты со всего мира, мы можем привлечь финансирование. Но у нас не было необходимости в глубокой акватории. Сейчас нужен участок воды с достаточной глубиной. Если удастся его в ближайшее время оформить, то это будет важный, беспрецедентный проект, который дает шанс положить конец отлову и эксплуатации морских млекопитающих в коммерческих и развлекательных целях».

Совет по морским млекопитающим активно взаимодействует с Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой и следственным управлением по Приморскому краю. Эксперты Совета постоянно консультируют специалистов, занимающихся расследованием происшествия.

Эксперты Совета считают, что при определении общего допустимого улова косатки на 2018 год было допущено нарушение закона и грубые биологические ошибки. Следовательно он не может считаться обоснованным.

Решения Минсельхоза не открывать отлов косатки в 2016, 2017 и 2018 годах были сформированы на основе ранее выданных заключений Государственной экологической экспертизы, и на повторное рассмотрение ранее выданное заключение по ОДУ 2018 года можно было выносить только в том случае, если были представлены новые данные о состоянии запаса косатки. Таких новых данных представлено не было, поскольку исследования запаса и новой оценки его численности в этот период не проводилось.

Совет по морским млекопитающим считает, что в первую очередь необходимо провести детальное и полное обследование всех особей морских млекопитающих квалифицированными ветеринарами и зоологами на предмет определения их возраста и общего состояния здоровья. В случае выявления особей, по тем или иным причинам не способных к самостоятельному питанию, рекомендуется провести необходимые лечение и реабилитацию, и только после этого принимать решение об их возврате в дикую природу.

Косатки из бухты Средней являются полудикими. Это обстоятельство позволяет надеяться на их успешный возврат в природу. Выпуск косаток можно осуществить в районе их содержания. Важно выпускать всех совместно содержащихся и допущенных к выпуску косаток одновременно. При содержании в одной вольере у них формируются социальные связи, которые, вероятно, позволят им оставаться вместе и после возвращения в естественную среду. Это значительно облегчит адаптацию животных в природе и существенно повысит шансы на выживание, особенно самых молодых особей в группе.

Что же касается выпуска белух, то у экспертов Совета недостаточно информации о возрастном составе и общем состоянии этих животных. Рекомендации могут быть сделаны только после детального и полного обследования выловленных белух квалифицированными зоологами и ветеринарными врачами на месте.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]