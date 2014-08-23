Житель Приморья отправится за решетку за угон грузовика и хищение товара

29-летний житель Партизанска обвиняется в угоне автомашины и краже находившегося в ней товара.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Партизанску, в дежурную часть поступило заявление жителя города Арсеньева о хищении грузовика с товаром. Причиненный ущерб составил более 250 тысяч рублей.

Ориентировка с приметами похищенного транспортного средства была незамедлительно передана всем наружным нарядам полиции.

Установлено, что заявитель является сотрудником компании, реализующей бытовую химию. Накануне кражи он приехал в командировку в город Партизанск. Вечер мужчина провел в компании малознакомых местных жителей, распивая алкогольные напитки. В ходе разговора потерпевший рассказал им о том, что часть товара находится в его грузовике, который из соображений безопасности он припарковал около автозаправочной станции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на улице Анисимова полицейские обнаружили транспортное средство, схожее по приметам, указанным ориентировке.

По подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 29-летнего местного жителя. В отделе полиции он дал признательные показания и пояснил, что, воспользовавшись состоянием потерпевшего, похитил ключи от грузовика. Перегрузив товар в свою машину, он отогнал грузовой автомобиль к одному из магазинов.

Следователем отдела МВД России по городу Партизанску было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 и части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину и неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

Расследование завершено. Доказана причастность фигуранта к совершению имущественного преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Пресс-служба ОМВД России по городу Партизанску

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]