Житель Приморья отправится за решетку за угон грузовика и хищение товара
29-летний житель Партизанска обвиняется в угоне автомашины и краже находившегося в ней товара.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Партизанску, в дежурную часть поступило заявление жителя города Арсеньева о хищении грузовика с товаром. Причиненный ущерб составил более 250 тысяч рублей.
Ориентировка с приметами похищенного транспортного средства была незамедлительно передана всем наружным нарядам полиции.
Установлено, что заявитель является сотрудником компании, реализующей бытовую химию. Накануне кражи он приехал в командировку в город Партизанск. Вечер мужчина провел в компании малознакомых местных жителей, распивая алкогольные напитки. В ходе разговора потерпевший рассказал им о том, что часть товара находится в его грузовике, который из соображений безопасности он припарковал около автозаправочной станции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий на улице Анисимова полицейские обнаружили транспортное средство, схожее по приметам, указанным ориентировке.
По подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 29-летнего местного жителя. В отделе полиции он дал признательные показания и пояснил, что, воспользовавшись состоянием потерпевшего, похитил ключи от грузовика. Перегрузив товар в свою машину, он отогнал грузовой автомобиль к одному из магазинов.
Следователем отдела МВД России по городу Партизанску было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 и части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину и неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).
Расследование завершено. Доказана причастность фигуранта к совершению имущественного преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
За кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Пресс-служба ОМВД России по городу Партизанску
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
24.05.2017 Разбойное нападение на офис финансовой компании совершено во Владивостоке
-
04.03.2017 Житель Приморья задержан за кражу банковской карты
-
22.01.2017 По подозрению в краже автомобиля задержан житель Приморья
-
16.12.2016 Житель Владивостока задержан по подозрению в разбойном нападении
-
17.03.2016 Сотрудники полиции в селе Яковлевка задержали подозреваемого в автоугоне
-
23.08.2014 Житель Арсеньева угнал в Лесозаводске "русский джип"
Добавить комментарий