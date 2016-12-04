Анонс на 8 декабря

С 8 на 9 декабря на территории Владивостока, Артема, Надеждинского района пройдут рейдовые мероприятия по предупреждению пьяных аварий, в том числе массовые проверки водителей («коридор»).

С 8 по 11 декабря во Всероссийском детском центре «Океан» будет проходить Форум молодежи Приморского края. Открытие Форума состоится 8 декабря в 13.00.

8 декабря во Владивостоке в 16.00 на центральной площади развернутся масштабные праздничные гуляния, а также концертная программа в рамках фестиваля «Новогодние сказки».

8 декабря г. Владивосток, с/к «Молодежный» (пр-т 100-летия Владивостока, 7б). Чемпионат и Первенство ДВФО по кудо, посвященные памяти Героя Российской Федерации Г.А. Угрюмова. Начало в 10.00, открытие в 14.00.

8 декабря г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Барыс» Астана. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.

8-9 декабря г. Владивосток, водная станция ЦСКА (ул. Набережная, 7). Краевой «Зимний фестиваль плавания». Открытие 8 декабря в 11.00.

8-9 дек г. Артем ФОК (ул. Фрунзе, 32б). Международный детско-юношеский турнир по самбо. Открытие 8 декабря в 10.00, 9 декабря начало в 09.00.

8-9 декабря г. Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2). Чемпионат и Первенство ДВФО по самбо среди женщин, юниорок и девушек. Начало в 10.00.

8-9 декабря пригород Владивостока, скальный массив. Чемпионат Приморского края по спортивному туризму, дистанция «горная». Начало 8 декабря в 11.30.

8-9 декабря г. Владивосток, спортзалы команд-участниц. Турнир г. Владивостока по волейболу среди обучающихся общеобразовательных муниципальных учреждений города.

8-9 декабря г. Владивосток, спортзал СОШ №82 (ул. Адмирала Горшкова, 26). Первенство г. Владивостока по гандболу среди мужчин.

8-9 декабря г. Липецк. ВК «Липецк» - ВК «Приморочка» Владивосток. Чемпионат России Высшей лиги «А» по волейболу среди женских команд.

8 декабря — Международный день художника.

8 декабря — День образования российского казначейства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]