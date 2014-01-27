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Форум молодежи стартует в Приморье

Форум молодежи стартует в Приморье

Фото: okean.org

Почти 1000 заявок из 34 муниципалитетов поступило организаторам Форума молодежи Приморского края, который пройдет во Всероссийском детском центре «Океан» с 8 по 11 декабря.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте по делам молодежи, для участников подготовлена насыщенная программа, включающая секции, мастер-классы. Для участников будут работать 15 секций по 12 направлениям: предпринимательство, формы работы с молодежью, менеджмент молодежного мероприятия, деятельность СО НКО, фандрайзинг для социального проекта, soft skills у школьников или навыки будущего, творческие и литературные проекты, игрофикация, интерактивный формат обучения, журналистика и создание медиа-продукта, технологическое предпринимательство, актерское мастерство и ораторское искусство. За время основной программы и дополнительных мастер-классов своими знаниями поделятся 32 эксперта.

Для удобства участников сформированные делегации из муниципальных образований будут проживать на территории проведения форума, а для жителей Владивостока организуют бесплатные автобусы.

Важным мероприятием форума станет конкурс проектов, где на рассмотрение жюри будут представлены 44 молодежные инициативы. В понедельник, 10 декабря, станет известно, кто из них будет рекомендован для включения в план деятельности департамента по делам молодежи Приморского края на 2019 год и получит поддержку с его стороны.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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