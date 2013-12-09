Построенная на Ливадийском заводе баржа завершила ходовые испытания
Универсальная баржа «Камчатка-1» построенная на Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе в Приморье, прошла заводские ходовые испытания. Это первый опыт приморского предприятия по проектированию полного цикла и постройке судов в соответствии с требованиями Российского морского регистра судоходства. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Как сообщили в краевом департаменте промышленности, испытания завершились успешно. Универсальная самоходная баржа «Камчатка-1» полностью готова к выходу в море. Еще в августе ее торжественно спустили на воду на заводе для завершения строительства.
Судно построено в Ливадии по заказу Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края. Самоходная баржа с аппарелью предназначена для перевозки 25 пассажиров, 40 тонн грузов, например, одного грузового автомобиля КАМАЗ. Длина судна – 25,8 метра, ширина – 6 метров, осадка 1,2 метра. Развивает скорость до 10 узлов.
«Эта баржа может использоваться не только для перевозки грузов, но и для водолазных работ при установке контейнерных модулей, в качестве противопожарного судна, для гидрографических работ и буксирных операций. Также ее можно применять при локализации разливов нефти», – отметили в департаменте промышленности.
Судно будет обеспечивать бесперебойное сообщение населенных пунктов Таежный и Лазо Мильковского района Камчатского края, а также работать на переправах Камчатки в режиме паромной переправы и рейдовой загрузки на необорудованный берег.
Сейчас аналогичное судно строится еще на одном приморском предприятии – Славянском судоремонтном заводе. Оно было заложено 22 декабря 2017 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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