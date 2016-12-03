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Анонс на 9 декабря

9 декабря г. Владивосток, Дворец спорта «Юность» (Океанский пр-т, 43). Открытое лично-командное первенство г. Владивостока по самбо среди обучающихся (юноши) муниципальных образовательных учреждений города 2005 г.р. 

9 декабря — День Героев Отечества в России.

9 декабря — Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления.

9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией.

9 декабря — День создания ведомственной охраны железнодорожного транспорта России.

9 декабря — День рождения компьютерной мыши.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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