Анонс на 9 декабря
9 декабря г. Владивосток, Дворец спорта «Юность» (Океанский пр-т, 43). Открытое лично-командное первенство г. Владивостока по самбо среди обучающихся (юноши) муниципальных образовательных учреждений города 2005 г.р.
9 декабря — День Героев Отечества в России.
9 декабря — Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления.
9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией.
9 декабря — День создания ведомственной охраны железнодорожного транспорта России.
9 декабря — День рождения компьютерной мыши.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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