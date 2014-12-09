Анонс на 10 декабря

10 декабря во Владивостоке в 10.00 по адресу: улица Станюковича, 28, актовый зал стартует региональный конкурс «Педагогический дебют – 2018». 11 молодых педагогов со всего края поборются за звание лучшего.

10 декабря во Владивостоке в Большом зале Дальневосточного государственного института искусств состоится концерт одного из известнейших в мире исполнителей и педагогов – итальянского кларнетиста Серджио Дельмастро и знаменитого Трио имени Рахманинова. Также музыканты дадут мастер-классы для студентов и педагогов Дальневосточного государственного института искусств.

10 декабря — День прав человека.

10 декабря — Всемирный день футбола.

10 декабря — Международный день прав животных.

10 декабря — День создания службы связи МВД России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]