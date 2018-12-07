"Мнение": Юрий Трутнев: "Я Дальний Восток окраиной России не считаю"
В Москве проходит Дальневосточная ярмарка. Об этом "Мнение" Юрия Трутнева, полномочного представителя президента РФ в ДФО.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
30.12.2017 Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поздравил приморцев с наступающим Новым годом
-
16.08.2017 Юрий Трутнев и Владимир Миклушевский посетят пострадавший от стихии Уссурийск
-
18.05.2016 Визит Абэ во Владивосток создаст дополнительные условия для визита Путина в Японию - Трутнев
-
09.06.2015 Юрий Трутнев контролирует Дальний Восток и решает региональные вопросы
-
08.04.2015 Руководитель департамента АСИ назначен заместителем полпреда президента РФ в ДФО
-
22.01.2014 Юрий Трутнев: «Мы определим сроки выдачи земли многодетным и те, кто их не выполнит, пусть пишут заявления»
Добавить комментарий