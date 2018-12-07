Мощный сибирский антициклон царит на Дальнем Востоке

Сегодня, 7 декабря, погодные условия континентальных районов Дальнего Востока по-прежнему формирует мощный сибирский антициклон. Под его влиянием остаются восточные районы Якутии, Забайкалье, северные районы Магаданской области и Чукотка. В этих районах существенных осадков не наблюдается, трещат экстремальные морозы.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", над южными районами Хабаровского края и Приморьем также отмечается рост атмосферного давления. Здесь преимущественно без осадков и морозно, температурный фон соответствует климатической норме.

Над акваторией Охотского моря кружит глубокий циклон. Минувшей ночью вихрь развернулся на запад и движется к побережью Хабаровского края. Поэтому в северных районах Хабаровского края, на Сахалине и южных районах Магаданской области снегопады и метели усилятся, в прибрежных районах штормовой ветер.

На Камчатском полуострове, наоборот, непогода пойдет на спад: снега станет меньше, а ветер тише.

Пройдет небольшой снег и в Амурской области, морозы немного ослабеют.

На Корейском полуострове без осадков и прохладно. Сибирский антициклон распространил своё влияние и здесь.

В Японии сохранятся осадки в основном в северной половине. Здесь самые высокие температуры в регионе, поэтому осадки в виде дождя со снегом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]