Самолет, летевший из Хабаровска в Хайкоу, вынужденно сел во Владивостоке

Самолет авиакомпании «ИрАэро», летевший из Хабаровска в китайский город Хайкоу (остров Хайнань), совершил вынужденную посадку во Владивостоке сегодня, 7 декабря. Пассажиры с утра находятся в аэропорту и сообщают о неисправности самолета.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, рейс 861 вылетел из Хабаровска в 04:35 7 декабря (в расписании аэропорта указано, что самолет Boeing 777-200 должен был вылететь в 01:35). Спустя несколько часов самолет развернули и около 08:30 экстренно посадили во Владивостоке.

«Нам сообщили, что поломка не подлежит ремонту. В кабинете представителя перевозчика сейчас идут какие-то дебаты, нас вроде как хотят разместить по гостиницам. Когда нам будет предоставлен другой самолет, неизвестно, никаких конкретных ответов нам не дают. Обещают, якобы завтра должен прилететь из Москвы, но в какой период времени, не уточняют. К тому же в Москве сейчас метель, там отменили 30 рейсов, не факт, что оттуда борт к нам придет. А у людей куплены путевки на 5-6 дней – остается перелететь туда, переночевать и обратно ехать», – рассказывает пассажирка самолета Виктория.

Отметим, 23 ноября обратный рейс 862 авиакомпании «ИрАэро» не смог вылететь из Хайкоу в Хабаровск. По информации перевозчика, задержка была вызвана неисправностью гидронасоса в самолете. В Хабаровск пассажиры вернулись только 26 ноября.

По телефону авиакомпании, указанному на сайте и в официальных пресс-релизах, связаться с оператором не удалось – во время долгого ожидания лишь играет песня Don't Worry, Be Happy.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]