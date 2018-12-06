Более тонны незадекларированных автозапчастей выявила Владивостокская таможня

1 100 незадекларированных запчастей для грузовых автомобилей общим весом чуть более тонны выявили сотрудники Владивостокской таможни на таможенном посту Морской порт Владивосток. Товар арестован. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Российский импортер подал таможенную декларацию на ввоз из Китая различных автозапчастей для грузовой техники общим весом более 24 тонн. При таможенном досмотре Владивостокские таможенники обнаружили в контейнере кроме заявленного товара еще 1 100 незадекларированных автомобильных запчастей — фары, подшипники, масляные и воздушные фильтры. Автомобильные запчасти были спрятаны в глубине контейнера среди заявленного товара.

Поставщик намеренно не указал автозапчасти в декларации на товары, так как у него отсутствовали разрешительные документы, подтверждающие безопасность и качество товара. Товар арестован. Рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении за недекларирование товара.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]