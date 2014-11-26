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Электровоз насмерть сбил женщину во Владивостоке

Электровоз насмерть сбил женщину во Владивостоке

Фото: YouTube

Вечером 6 декабря на перегоне станций Моргородок – Первая Речка женщину сбил поезд, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru. По предварительным данным, она шла по железнодорожным путям и не реагировала на предупреждающие сигналы, которые подавал машинист электровоза.

Дальневосточное следственное управление на транспорте проводит проверку по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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