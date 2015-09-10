«Дальневосточная перспектива»: Собственное дело на «дальневосточном гектаре»

Программа «Дальневосточная перспектива» — совместный проект телеканала «Восток 24» и Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Этот выпуск посвящен реализации программы «Дальневосточный гектар». Мы расскажем реальные истории получателей земли, узнаем о том, какие меры государственной поддержки существуют в регионах для получателей «дальневосточного гектара» и о том, как люди, получившие бесплатный земельный надел, открывают на нем собственное дело.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]