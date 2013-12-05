Боинг-777-200 совершил вынужденную посадку во Владивостоке
В Приморском крае по факту вынужденной посадки самолета Боинг - 777-200 авиакомпании «ИрАэро» проводится процессуальная проверка, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на старшего инспектора Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ Нонну Власову.
Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
7 декабря 2018 года утром самолет, следовавший по маршруту «Хабаровск- Хайкой (КНР)», совершил вынужденную посадку в г. Владивостоке. По предварительным данным, причиной незапланированной посадки стали сбои в работе масляной системы двигателя. На борту самолета находилось 153 пассажира, а также 9 членов экипажа. В результате авиационного инцидента никто не пострадал.
В рамках процессуальной проверки предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
07.12.2018 Самолет, летевший из Хабаровска в Хайкоу, вынужденно сел во Владивостоке
-
04.09.2016 Следователи начали проверку по факту экстренной посадки самолета во Владивостоке
-
04.09.2016 Глава Якутии был на борту самолета, совершившего экстренную посадку во Владивостоке
-
11.10.2015 Cамолет из Владивостока совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
-
05.12.2013 В аэропорту Якутска совершил экстренную посадку самолет с роженицей на борту
-
05.12.2013 Самолёт Благовещенск – Владивосток аварийно сел в Хабаровске из-за разгерметизации кабины пилота
Добавить комментарий