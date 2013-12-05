Новости Общество Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:06
  0

Боинг-777-200 совершил вынужденную посадку во Владивостоке

Боинг-777-200 совершил вынужденную посадку во Владивостоке

В Приморском крае по факту вынужденной посадки самолета Боинг - 777-200 авиакомпании «ИрАэро» проводится процессуальная проверка, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на старшего инспектора Дальневосточного следственного управления на транспорте  СК РФ Нонну Власову.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).                               

7 декабря  2018 года  утром самолет, следовавший по маршруту «Хабаровск- Хайкой (КНР)»,  совершил вынужденную посадку в г. Владивостоке. По предварительным данным, причиной незапланированной посадки стали сбои в работе масляной системы двигателя. На борту самолета находилось 153 пассажира, а также 9 членов экипажа. В результате авиационного инцидента никто не пострадал.

В рамках процессуальной проверки предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.  

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря