Боинг-777-200 совершил вынужденную посадку во Владивостоке

В Приморском крае по факту вынужденной посадки самолета Боинг - 777-200 авиакомпании «ИрАэро» проводится процессуальная проверка, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на старшего инспектора Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ Нонну Власову.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

7 декабря 2018 года утром самолет, следовавший по маршруту «Хабаровск- Хайкой (КНР)», совершил вынужденную посадку в г. Владивостоке. По предварительным данным, причиной незапланированной посадки стали сбои в работе масляной системы двигателя. На борту самолета находилось 153 пассажира, а также 9 членов экипажа. В результате авиационного инцидента никто не пострадал.

В рамках процессуальной проверки предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]