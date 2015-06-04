Жительница Приморья не устояла перед искушением "легких" денег
Жительницу Арсеньева задержали по подозрению в совершении кражи, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу МОМВД России «Арсеньевский». Заявление на нее написал 65-летний житель Яковлевского района Приморья.
Мужчина рассказал, что в помещении финансового учреждения, расположенного на территории города Арсеньева, на стойке около терминала он оставил портмоне с денежными средствами в размере более 9 тысяч рублей. Вернувшись, обнаружил его отсутствие.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего, возможных очевидцев происшествия, изучили записи камер видеонаблюдения. Полицейские установили, что кошельком завладела одна из женщин, находившихся в финансовом учреждении. Сотрудники уголовного розыска задержали ранее не судимую 38-летнюю местную жительницу. В отделе полиции она дала признательные показания. Похищенное изъято и возвращено владельцу.
Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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