Корвет "Громкий" провел испытания новейшего комплекса "Пакет"

В Японском море идут заводские ходовые и государственные испытания новейшего корвета "Громкий", построенного для Тихоокеанского флота. Он впервые применил комплекс "Пакет", сообщают "Вести:Приомрье" со ссылкой на пресс-служба Восточного военного округа.

По данным Минобороны РФ, в полигоне боевой подготовки корвет нашел подлодку условного противника, классифицировал ее, установил контакт. После этого "Громкий" впервые выполнил стрельбу малогабаритным противолодочным и противоторпедным комплексом "Пакет".

Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Nation News, "комплекса "Пакет" состоит из станции обнаружения, торпедного аппарата малого калибра и самой торпеды. Установка предназначена для охоты на подводные лодки и для борьбы с торпедной атакой. То есть они на вражескую торпеду запускают свою. Дальность по подводным лодкам до 20 километров, по торпедам около полутора и это хорошие показатели".

На вооружении российского флота раньше таких комплексов не было заявили эксперты издания.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]