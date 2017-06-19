Корвет "Громкий" провел испытания новейшего комплекса "Пакет"
В Японском море идут заводские ходовые и государственные испытания новейшего корвета "Громкий", построенного для Тихоокеанского флота. Он впервые применил комплекс "Пакет", сообщают "Вести:Приомрье" со ссылкой на пресс-служба Восточного военного округа.
По данным Минобороны РФ, в полигоне боевой подготовки корвет нашел подлодку условного противника, классифицировал ее, установил контакт. После этого "Громкий" впервые выполнил стрельбу малогабаритным противолодочным и противоторпедным комплексом "Пакет".
Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Nation News, "комплекса "Пакет" состоит из станции обнаружения, торпедного аппарата малого калибра и самой торпеды. Установка предназначена для охоты на подводные лодки и для борьбы с торпедной атакой. То есть они на вражескую торпеду запускают свою. Дальность по подводным лодкам до 20 километров, по торпедам около полутора и это хорошие показатели".
На вооружении российского флота раньше таких комплексов не было заявили эксперты издания.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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