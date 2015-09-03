Глава Росрыболовства сделал громкое заявление во Владивостоке

Глава Росрыболовства Илья Шестаков во Владивостоке на встрече с врио главы Приморского края Олегом Кожемяко заявил, что в декабре нынешнего года цены на красную икру снизились вдвое.

— Цена на икру горбушевую снизилась в два раза благодаря улову лососёвых. Мы за всю историю наблюдений поймали рекордный объём в 675 тысяч тонн, — цитирует его РИА "Новости".

По словам Шестакова, такие показатели были достигнуты в результате действий органов по рыбоохране. Кроме того, в 2018 году Россия получила рекордный улов тихоокеанских лососей — более 677 тысяч тонн. Как заявил, замглавы Росрыболовства Василий Соколов, общий объём вылова рыбы в 2018 году может превысить пять миллионов тонн, что станет рекордным показателем с момента распада СССР.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]