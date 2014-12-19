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Вчера, 21:35
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Неустановленный автомобилист отправил в аут двух жительниц Владивостока

Неустановленный автомобилист отправил в аут двух жительниц Владивостока

Фото: https://vlnews24.ru

7 декабря около 14 часов две женщины на Suzuki Escudo попали в аварию по пути с Шаморы на Тихую во Владивостоке, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на на vl.ru.

По предварительной информации, неизвестный автомобиль подрезал внедорожник. Водитель Escudo выкрутила руль, заехала колесами на обочину, и машина перевернулась. Медицинская помощь потребовалась обеим женщинам. В обстоятельствах ДТП разбираются инспекторы ГИБДД. После составления материалов поврежденный Escudo заберет эвакуатор.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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