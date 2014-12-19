Неустановленный автомобилист отправил в аут двух жительниц Владивостока

7 декабря около 14 часов две женщины на Suzuki Escudo попали в аварию по пути с Шаморы на Тихую во Владивостоке, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на на vl.ru.

По предварительной информации, неизвестный автомобиль подрезал внедорожник. Водитель Escudo выкрутила руль, заехала колесами на обочину, и машина перевернулась. Медицинская помощь потребовалась обеим женщинам. В обстоятельствах ДТП разбираются инспекторы ГИБДД. После составления материалов поврежденный Escudo заберет эвакуатор.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]