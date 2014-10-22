В день своего юбилея Дарькин подарил Владивостоку крытый футбольный манеж
Во Владивостоке на тренировочном поле стадиона "Динамо" состоялась торжественная церемония открытия крытого футбольного манежа. Два поля с искусственным покрытием, тёплые раздевалки и места для родителей и зрителей — в новом манеже можно не только проводить тренировки, но организовывать соревнования.
Символичную красную ленточку на открытии перерезал главный инвестор проекта - президент группы компаний «Тигр» Сергей Дарькин, который 9 декабря отмечает свое 55-летие.
— Это наш подарок городу, нашим приморскими детям. Совсем недавно прошло открытие нового манежа для занятий хоккеем, сейчас расширены возможности для футболистов. В планах у нас построить рядом ещё несколько крытых площадок для занятий басктелоболом, волейболом. Спорт — это очень важная точка роста, способ показать свои достижения для нашей молодёжи. И очень важно использовать этот инструмент, — отметил Сергей Дарькин.
Этот первый крытый футбольный манеж в столице Приморья стал продолжением спортивного проекта, частью которого было и открытие ледовой арены «Ice Тигр» на Змеинке, о котором "Вести:Приморье" рассказывали в сентябре 2017 года. По словам Сергея Дарькина, в районе стадиона "Динамо" он построит еще несколько манежей для занятий другими видами спорта – баскетболом, волейболом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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