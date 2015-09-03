Дарькин вложится в здравоохранение Приморья

Группа компаний "Тигр" планирует построить сеть частных поликлиник и большой клинический центр во Владивостоке. Об этом в интервью местным журналистам заявил экс-губернатор Приморья Сергей Дарькин.

9 декабря в день своего 55-летия Дарькин принял участие в церемонии открытия первого во Владивостоке крытого футбольного манежа, деньги на строительство которого выделила ГК "Тигр".

«Такие проекты, с одной стороны, социальные, а с другой – эффективные, если государство хочет хорошо работать с частниками, то такой манеж стоит намного дешевле, чем когда строит государство. Так что я считаю, что государственно-частное партнерство – это наше будущее в спорте, здравоохранении, в образовании», – цитирует слова Сергея Дарькина издание "Город В".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]