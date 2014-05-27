На Дальнем Востоке наблюдается наибольший рост рынка новых автомобилей
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка новых легковых автомобилей в России по итогам 10 месяцев 2018 года. Согласно результатам исследования, за указанный период во всех федеральных округах страны наблюдается рыночный рост.
Самый большой рост рынка отмечен на Дальнем Востоке (+27,1%). Как отмечают эксперты агентства, объем местного первичного рынка остается очень низким, и для повышения привлекательности новых автомобилей в этом федеральном округе продолжают действовать программы господдержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые весной были свернуты на остальной территории РФ. При этом покупателям в ДФО предоставляется скидка 25% на приобретение нового автомобиля российского производства – вместо прежних 10% для жителей других округов страны.
Вторым по темпам роста оказался первичный рынок Урала с результатом +22,5%, а следом за ним идет Сибирь, где продажи новых автомобилей выросли на 19,6%. В трех федеральных округах рост реализации новых машин составил более 10%: Северо-Западный (+14,3%), Центральный (+13%) и Южный (+11,9%). Меньше всего за отчетный период выросли их продажи в Поволжье (+8,7%) и на Северном Кавказе (+7,9%), где напротив сильнее всего в стране растет вторичный рынок.
Pа 10 месяцев текущего года объем всего российского рынка новых легковых автомобилей, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», составил 1 млн 308,2 тыс. единиц, что на 13,2% превосходит показатель за аналогичный период 2017 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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