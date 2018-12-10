"Вести: Приморье": 75 приморцев погибли в 2018 году по вине пьяных водителей
С начала 2018 года в Приморье к административной ответственности привлечено более 10 тыс. нетрезвых водителей. По вине пьяных лихачей 513 человек получили серьезные травмы, 75 - погибли. Мой коллега Андрей Мозговой готовит специальный репортаж на эту тему. Смотрите его сегодня в итоговом выпуске программы "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1" сегодня, 10 декабря, в 21.45.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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