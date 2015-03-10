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Внутрикраевая авиация Приморья вводит дополнительные рейсы в декабре

Внутрикраевая авиация Приморья вводит дополнительные рейсы в декабре

Фото: Администрация Приморского края

Дополнительные рейсы поставлены в расписание внутрикраевой авиации Приморья на декабрь. Больше пассажиров смогут слетать в Дальнегорск, Пластун, Кавалерово и обратно во Владивосток.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, дополнительные рейсы вводятся из-за возросшего спроса среди пассажиров в предновогодний период.

Рейсы будет выполнять авиакомпания «Аврора». Дополнительный вылет из Владивосток в Дальнегорск заявлен на 13 декабря в 9.05, обратно из Дальнегорска – в 11.00.

Дополнительные рейсы Владивосток – Кавалерово будут выполнены 18 и 25 декабря в 13.10, обратно – в 14.55.

Слетать по маршруту Владивосток – Пластун приморцы смогут 20 и 27 декабря в 12.40, в обратном направлении – в 14.50.

Стоимость авиабилета из Владивостока в Дальнегорск составляет 2 076 рублей, в Кавалерово – 1 717 рублей, в Пластун – 2 082 рубля.

Сегодня в Дальнегорск «Аврора» выполняет полеты девять раз в неделю, в Кавалерово – ежедневно, в Пластун – два раза в неделю.

На субсидирование полетов внутренней авиации запланировано 200 миллионов рублей в бюджете Приморья на 2019 год. Это позволит сохранить доступность билетов для пассажиров.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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