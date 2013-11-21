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Молодой водитель микрогрузовика погиб в ДТП на трассе в Приморье

Фото: dorozhnoe_bratstvo

В Приморье на трассе Фокино—Большой Камень произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на на инстаграм dorozhnoe_bratstvo.

Как сообщают очевидцы, водитель микрогрузовки 1991 года рождения на полном ходу врезался в грузовой автомобиль. От удара кабину с молодым человеком буквально сплющило, водитель погиб на месте происшествия.

Спасатели МЧС при помощи спецтехники растащили машины. Возможно, смертельное ДТП произошло из-за того, что рулевой микрогрузовика уснул за рулем.

Видео - @dorozhnoe_bratstvo.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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