Молодой водитель микрогрузовика погиб в ДТП на трассе в Приморье
В Приморье на трассе Фокино—Большой Камень произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на на инстаграм dorozhnoe_bratstvo.
Как сообщают очевидцы, водитель микрогрузовки 1991 года рождения на полном ходу врезался в грузовой автомобиль. От удара кабину с молодым человеком буквально сплющило, водитель погиб на месте происшествия.
Спасатели МЧС при помощи спецтехники растащили машины. Возможно, смертельное ДТП произошло из-за того, что рулевой микрогрузовика уснул за рулем.
Видео - @dorozhnoe_bratstvo.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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