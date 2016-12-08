Самая морозная ночь с начала зимы зафиксирована во Владивостоке

В прошедшие выходные дни погоду на большей территории Приморского края формировало поле повышенного атмосферного давления. Преобладала малооблачная погода, в большинстве районов обошлось без осадков. Над северными районами проходил тропосферный вихрь, который вызвал небольшой снег (до 1 мм), и уменьшил ночное выхолаживание. Минимальные температуры воздуха составили −15…−22 °C, на северо-востоке края до −27 °C. Днём в субботу −10…−15 °C, на северо-востоке до −22 °C. Воскресный день оказался немного теплее субботы. Средняя суточная температура воздуха за эти дни на большинстве метеостанций стала ниже средних многолетних значений на 2–6 градусов, на побережье на 7–9 градусов, сообщает "Вести: Приморье" со ссылко йна "Примпогода.ру".

Сегодня, 10 декабря, и ближайшие сутки над Приморьем продолжится рост атмосферного давления. В крае маловетреная, морозная и без осадков погода. Усилится как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев. Ночи станут прохладней, а днём температурный фон начнёт повышаться. Сегодня днём будет немного теплее, чем вчера: −5…−11 °C, на северо-востоке −13…−18 °C.

Ближайшая ночь останется в тех же пределах (−17…−22 °C, на побережье −11…−16 °C), за исключением севера-востока, где ещё похолодает (до −32 °C).

Завтра тропосфные потоки поменяются на юго-западные, и на край начнёт поступать более тёплая воздушная масса. Максимальные температуры повысятся.

Во Владивостоке в минувшие выходные стояла солнечная и морозная погода. Осадков не наблюдалось. Ночь на субботу выдалась самой морозной за первую декаду: до −17 °C. Днём воздух прогрелся до −10…−12 °C. В воскресенье было теплее на 3–4 градуса. Среднесуточная температура воздуха в городе оказалась ниже нормы на 5–7 градусов. Сегодня и ближайшие сутки в городе сохранится солнечная, умеренно морозная погода. Осадки исключены. Минувшей ночью температура воздуха составила −12…−14 °C, днём до −8…−10 °C. Ближайшей ночью температура воздуха останется без изменений, а дневная температура повысится на 2–3 градуса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]