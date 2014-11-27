В этом году лед появляется в заливе Петра Великого позже обычного

Первое появление льда в заливе Петра Великого обычно наступает во второй декаде ноября, вблизи устья реки Суйфун в заливе Угловом и в бухтах залива Посьета. В этом году в связи с теплой погодой ледообразование в заливе Петра Великого началось почти на две недели позже обычных сроков. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примгидромет.

По состоянию на 5 декабря льда было меньше, чем в прошлом году. Но резкое и продолжительное похолодание способствовало быстрому нарастанию льда и на сегодня лед почти догнал прошлую ледовую обстановку на 10 декабря. Толщина образовавшегося льда в бухтах составляет от 7 до 15 см, толщина нового льда – 5-7 см.

Начиная с первой-второй декады декабря по вторую декаду января, в связи с резким понижением температуры воздуха в Амурском заливе происходит интенсивное ледообразование и увеличение площади, занимаемой льдом.

Площадь залива Петра Великого, занимаемая льдом и толщина льда, в зависимости от суровости зимы, испытывают значительные колебания.

Максимальное количество льда наблюдается во второй декаде февраля, максимальной толщины лед достигает к концу февраля. В экстремально ледовитые годы ледяной покров может достигать наибольшего развития уже к концу января.

Эксперты не советуют выходить на лед при его толщине менее 15-20 сантиметров, также не рекомендуется выходить на лёд затемно, ночевать на льдине – в темноте легко пропустить опасные места. В период весеннего разрушения льда необходимо соблюдать меры предосторожности, не уходить далеко от берега и всегда прислушиваться к предупреждениям на взлом припайного льда.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]