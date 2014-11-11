В приморском селе Каймановка завершают строительство фельдшерско-акушерского пункта. Большая часть работ уже выполнена. Сейчас строители занимаются кровлей и отделкой фасада. Когда здесь рассчитывают принять первых пациентов?

Модульный ФАП — это просторный современный дом в сельском стиле, общей площадью около 120 квадратных метров. Здесь предусмотрены несколько кабинетов: для первичного приема, для проведения необходимых лечебных процедур. Ожидать очереди пациенты будут в просторном холле.

Богдан Завгороднев, инженер-электрик: «Сейчас идет прокладка кабелей, уже завершающие этапы, процентов на 85—90 работы по электромонтажу уже выполнены».

В новом ФАПе оборудуют рабочие места и для выездных бригад. Пока принимать пациентов будут медики центральной районной больницы Уссурийска, а также приглашенные специалисты из ведущих краевых больниц. Однако в скором времени благодаря новому пакету льгот для работников медицинской сферы здесь появится собственные специалисты. Так, молодые врачи получают серьезные подъемные, скидки на оплату услуг ЖКХ. Приток кадров поможет поднять качество и доступность медицинских услуг в населенных пунктах.

Сергей Усанов, заместитель главного врача по экономическим вопросам КГБУЗ «Уссурийская ЦГБ»: «На фельдшерско-акушерском пункте будет оказываться доврачебная медицинская помощь, вакцинация населения, а также будет вестись прием по обращениям, по заболеваниям».

Фельдшерско-акушерский пункт оснастят рентгенологическим оборудованием. А в перспективе на базе ФАПов планируют размещать еще и аптечные пункты. Обратиться в новый медпункт смогут жители уссурийских сел Каймановки и соседней Каменушки.

Изули Муратов, начальник отдела по работе с Кондратеновской территорией администрации УГО: «Ближайшее медицинское учреждение находится в селе Дубовый ключ, 9 км от Каймановки. А поликлиника 37 км в Уссурийске. Поэтому жители сел Каймановка и Каменушка обращались несколько раз с просьбой строительства этого ФАПа».

Всего в разных районах Приморья завершают возводить восемь модульных ФАПов. В шести муниципалитетах края необходимые жителям пункты оказания медицинской помощи строят на федеральные средства. За помощью в центр обратился глава региона после того, как лично пообщался с пациентами и врачами больниц в разных районах Приморья. Деньги уже поступают в край. И помимо закрытия основных долгов медицины, идут на закупку нового оборудования.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]