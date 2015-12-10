Новости Анонс

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:19
  0

Анонс на 11 декабря

11 декабря в России пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти погибших в Чечне. Местом проведения таких событий во Владивостоке в 12.00 станет площадка у памятника приморцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах (пр. 100-летия Владивостока, 103).

11 декабря г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Первенство Приморского края по художественной гимнастике, групповые выступления. Начало в 09.00.

11 декабря — Международный день гор.

11 декабря — Международный день танго.

11 декабря — День памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря