Анонс на 11 декабря

11 декабря в России пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти погибших в Чечне. Местом проведения таких событий во Владивостоке в 12.00 станет площадка у памятника приморцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах (пр. 100-летия Владивостока, 103).

11 декабря г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Первенство Приморского края по художественной гимнастике, групповые выступления. Начало в 09.00.

11 декабря — Международный день гор.

11 декабря — Международный день танго.

11 декабря — День памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]