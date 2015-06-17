Судебный пристав вычислил элитный внедорожник скрывающегося должника через "Мобильный розыск"

На исполнении в отделе судебных приставов по Находкинскому городскому округу в отношении гражданина Ф. находятся 15 исполнительных производств по взысканию налоговых, алиментных, фискальных и кредитных задолженностей на общую сумму 506 тысяч рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю, требование судебного пристава – добровольно оплатить имеющиеся у него задолженности – должник игнорирует, скрывается от судебного пристава, самостоятельно в отдел не является. В качестве мотивации к выплате имеющихся задолженностей судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля должника марки Toyota Land Cruiser Prado. Однако, гражданин Ф., проигнорировал постановление судебного пристава и попытался снять с себя регистрацию данного внедорожника путем продажи.

Заместитель начальника - старшего судебного пристава ОСП по Дальнегорскому городскому округу обнаружил автомобиль с помощью мобильного приложения «Мобильный розыск».

В присутствии владельца судебные приставы составили акт описи и ареста автомобиля, после чего имущество было передано на ответственное хранение представителям взыскателя.

Напоминаем, что во избежание покупки автомобиля, находящегося под запретом на регистрационные действия следует проверить потенциальное приобретение в Госавтоинспекции.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]