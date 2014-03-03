Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:44
  0

Удивительные природные ледовые фигуры появились на одном из пляжей Владивостока

Удивительные природные ледовые фигуры появились на одном из пляжей Владивостока

Фото: newsvl.ru

Морские ледовые фигуры появились на набережной ЦСКА во Владивостоке. Их автор – сама природа, у которой, как известно, свои правила, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Корреспонденты ресурса вышли на пляж, чтобы запечатлеть неспокойное море и причудливые ледяные фигуры, которые «выходят из-под пера» водной стихии. Волны разбиваются о железный забор, и сразу в схватку с соленой водой на берегу вступает морозный ветер. Все, что встает на их пути, покрывается льдом: пирсы, ограждение, каменистый берег и даже фонари.

Набережная в это время года выглядит красивее, чем летом, – даже разбитые пирсы на «Юбилейном» пляже, скрытые подо льдом, приобрели какой-то необыкновенный вид.

Удивительные природные ледовые фигуры появились на одном из пляжей Владивостока
Удивительные природные ледовые фигуры появились на одном из пляжей Владивостока
Удивительные природные ледовые фигуры появились на одном из пляжей Владивостока
Удивительные природные ледовые фигуры появились на одном из пляжей Владивостока
Удивительные природные ледовые фигуры появились на одном из пляжей Владивостока
Удивительные природные ледовые фигуры появились на одном из пляжей Владивостока
Удивительные природные ледовые фигуры появились на одном из пляжей Владивостока
Удивительные природные ледовые фигуры появились на одном из пляжей Владивостока
Удивительные природные ледовые фигуры появились на одном из пляжей Владивостока
Удивительные природные ледовые фигуры появились на одном из пляжей Владивостока

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря