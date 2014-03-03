Удивительные природные ледовые фигуры появились на одном из пляжей Владивостока

Морские ледовые фигуры появились на набережной ЦСКА во Владивостоке. Их автор – сама природа, у которой, как известно, свои правила, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Корреспонденты ресурса вышли на пляж, чтобы запечатлеть неспокойное море и причудливые ледяные фигуры, которые «выходят из-под пера» водной стихии. Волны разбиваются о железный забор, и сразу в схватку с соленой водой на берегу вступает морозный ветер. Все, что встает на их пути, покрывается льдом: пирсы, ограждение, каменистый берег и даже фонари.

Набережная в это время года выглядит красивее, чем летом, – даже разбитые пирсы на «Юбилейном» пляже, скрытые подо льдом, приобрели какой-то необыкновенный вид.





















Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]