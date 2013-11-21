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В одном из соцучреждений Приморья выявили молочную продукцию с бактериями кишечной палочки

В одном из соцучреждений Приморья выявили молочную продукцию с бактериями кишечной палочки

Фото: МариМедиа

Лаборатория Россельхознадзора выявила бактерии кишечной палочки в молочной продукции крупного производителя из Хорольского района, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

«Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области при проведении исследований в рамках государственного задания по выявлению некачественной молочной продукции в социальных учреждениях Приморского края обнаружила бактерии группы кишечной палочки в кефире и кисломолочном напитке крупного производителя из Хорольского района.

Напомним, Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в социальные учреждения края в сентябре 2018 года направлено информационное письмо с предложением принять участие в федеральном государственном мониторинге качества и безопасности пищевой продукции, поступающей в бюджетные организации и учреждения по условиям контракта. 

В результате лабораторных испытаний молочной продукции, пробы которой были взяты в одном из социальных учреждений края, в партиях кефира с массовой долей жирности 3,2% и кисломолочного напитка «Снежок» выявлены бактерии группы кишечной палочки. Это является нарушением требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции». 

Превышение этого нормативного показателя чаще всего свидетельствует о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции. Употребление такой продукции может вызвать пищевые отравления, поскольку она не подвергается дополнительной термической обработке. 

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства. 

Информация направлена в учреждение социального обслуживания для предотвращения использования некачественной продукции. 

Кроме того, Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинском области в Федеральную службу по аккредитации направлено информационное письмо по факту выявления продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов. После получения письма Федеральная служба по аккредитации приостановит декларации на серийный выпуск продукции. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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