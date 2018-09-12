Генерал Степаненко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Приморья

Сегодня в краевую избирательную комиссию поступило заявление от Степаненко Игоря Геннадьевича с просьбой о снятии его кандидатуры с выборов губернатора Приморского края. Об этом "Вести:Приморье" сообщают со ссылкой на председателя примкрайизбиркома Татьяну Гладких.

Согласно действующему законодательству, сегодня, 10 декабря, последний день для таких действий со стороны кандидатов на должность губернатора Приморского края. Вопрос об аннулировании регистрации Степаненко будет рассмотрен на ближайшем заседании избирательной комиссии Приморского края.

О причинах снятия кандидатуры ничего не сообщается. Известно, что Игорь Степаненко принял участия во всех трех турах теле-, радиодебатов, однако свою агитационную продукцию в СМИ не размещал.

Напомним, что генерал-лейтенант в отставке Игорь Степаненко был выдвинут выдвинут в губернаторы региона политической партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]