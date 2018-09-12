Новости Общество Политика

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:04
1 1

Генерал Степаненко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Приморья

Генерал Степаненко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Приморья

Сегодня в краевую избирательную комиссию поступило заявление от  Степаненко Игоря Геннадьевича  с просьбой о снятии его кандидатуры с выборов губернатора Приморского края. Об этом "Вести:Приморье" сообщают со ссылкой на председателя примкрайизбиркома Татьяну Гладких.

Согласно действующему законодательству, сегодня, 10 декабря, последний день для таких действий со стороны кандидатов на должность губернатора Приморского края. Вопрос об аннулировании регистрации Степаненко будет рассмотрен на ближайшем заседании избирательной комиссии Приморского края.

О причинах снятия кандидатуры ничего не сообщается. Известно, что Игорь Степаненко принял участия во всех трех турах теле-, радиодебатов, однако свою агитационную продукцию в  СМИ не размещал.

Напомним, что генерал-лейтенант в отставке Игорь Степаненко был выдвинут выдвинут в губернаторы региона политической партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Комментариев: 1

  • Приморец / Сегодня, 16:17
    № 1  
     

    Лампас замарал свою честь, став спойлером.

    [ Цитировать ]









    • Школа телевидения

    В объективе: дети

    Школьное радио







    Детские Вести

    Отдых у моря