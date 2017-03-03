«Новости культуры»: Говорящие холсты, женская живопись и новое прочтение «12 стульев»
«Новости культуры»: Говорящие холсты, женская живопись и новое прочтение «12 стульев».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
27.08.2018 «Вести: Приморье. Новости культуры»: Художники-драконы, «Роман с Японией» и «Карл Великий»
-
21.07.2018 «Вести: Приморье. Новости культуры»: «На границе земли и соленого моря», экспозиция от Александра Васильева и «Этностиль»
-
23.06.2018 "Вести: Приморье. Новости культуры": Книга Вороного, выставка Лепетухина, спектакль «Журавлиные перья»
-
12.05.2018 «Вести: Приморье. Новости культуры»: «Фрегат «София», «Нескучная классика» в Партизанске и «Лики Азии» во Владивостоке
-
03.03.2018 "Вести:Приморье. Новости культуры": Женская выставка, «нереальные» пейзажи Глеба Телешова, высокая оценка "Лесной сказке", смотр военных оркестров
-
03.03.2017 "Вести: Приморье. Новости культуры" от 2 марта 2017 года
Добавить комментарий